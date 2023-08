Michael Schumacher: Offen und ehrlich! Jetzt packt sein Neffe David aus

Bei einem Pressetermin des Sport-Informations-Dienstes (SID) in Köln spricht David Schumacher über seinen berühmten Nachnamen. "Teilweise hat es Vorteile, teilweise hat es Nachteile", so der junge Sportler. "Wenn irgendetwas passiert wie am Norisring, wird daraus gleich ein großes Ding gemacht", erklärt der 22-Jährige. Damals wurde er wegen eines Manövers gegen einen Kollegen bestraft worden und sorgte auch mit anderen Aktionen für Ärger. Durch den Nachnamen, steht er da natürlich sehr im Fokus der Öffentlichkeit.

Am Ende zählt aber nur die Leistung - und mit der ist er in dieser Saison noch nicht zu 100 Prozent zufrieden. "Wir müssen schauen, dass wir es endlich zusammenkriegen und regelmäßig in die Top 10 fahren", so David.