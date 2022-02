Michael Schumacher: Plötzlich ist Sohn Mick das Sorgenkind

Und nicht nur dann muss er um seinen Nachwuchs bangen, nein, auch die Aktivitäten in Micks Freizeit könnten für heftige Bauchschmerzen sorgen. Denn anstatt sich von dem anstrengenden Training und den Wettkämpfen zu erholen, in aller Ruhe mal die Seele baumeln zu lassen, liebt der 22-Jährige auch bei seinen Hobbys die Gefahr – und könnte so für einen neuen Schicksalsschlag sorgen. Der Grund?

So zeigte sich der attraktive Schumi-Jüngling schon häufiger mit Quads im Netz, präsentierte sich gemeinsam mit Freunden auf den wuchtigen Fahrzeugen. Den jungen Männern macht solch ein Abenteuer Spaß, Mick scheint ein Adrenalinjunkie zu sein, aber seitdem Tod von Michael (45) und Simone Ballacks (46) Sohn Emilio († 18), der mit eben solch einem Teufelswagen letztes Jahr im August verunglückte, sollte klar sein, dass hier die Gefahr lauert. Micks Eltern fällt es wahrscheinlich unglaublich schwer, solche Bilder ihres Sohnes zu sehen!