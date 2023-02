Michael Schumacher: Private Telefonate enthüllt! Das ist die traurige Wahrheit

In der neuen Staffel der Netflix-Serie "Drive to Survive" steht in der dritten Episode "Like Father, Like Son" der Sohn von Michael Schumacher Mick Schumacher im Mittelpunkt. Darin wird vor allem sein Kampf um das Cockpit im Haas-Team in der vergangenen Saison 2022 beleuchtet. Dieser schien wohl härter gewesen zu sein, als bislang angenommen, denn nun wurden Telefongespräche zwischen Teamchef Günther Steiner und Teambesitzer Gene Haas öffentlich gemacht, die es in sich haben.

Nachdem Mick Schumacher bei einem Crash im Qualifying zum Saudi-Arabien GP für einen Schaden am Wagen in Millionenhöhe sorgte, platzt Steinert im Gespräch mit Haas der Kragen: "Wir haben ihm jetzt ein Jahr zum Lernen gegeben und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verdammt nochmal sein Auto, nur weil der andere schneller ist. [...] Es wächst ihm wohl etwas über den Kopf."

Nach zwei weiteren Crashs in Miami und Monaco hat der Haas-Teamchef genug und er und Gene Haas können ihre Enttäuschung über den Sohn von Michael Schumacher nicht mehr zurückhalten: "Es braucht Talent. Man kann Talent nicht entwickeln", wettert Haas im Gespräch, woraufhin Steiner zustimmt: „Nein, man kann es nicht kaufen und es nicht entwickeln". Auweia...da wundert es wohl niemanden mehr, dass sich das Haas-Team wenig später von dem Schumacher Nachwuchs trennte...

