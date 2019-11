Michael Schumacher: Rührendes Familienfoto aufgetaucht!

Reddit this

Was für ein rührender Schnappschuss! Gina Schumacher hat das Familienalbum ausgepackt und teilt ein tolles Foto von sich und ihren Eltern.

Seit dem tragischen Skiunfall von gibt es keine neuen Fotos von ihm. Auch über seinen Gesundheitszustand ist in all den Jahren nur überraschend wenig an die Öffentlichkeit gelangt. Bis heute legt die Familie der Formel-1-Legende viel Wert darauf, diese Informationen nur mit den engsten Vertrauten zu teilen.

Michael Schumacher: Schlimme Nachricht aus der Luxus-Villa

Süßes Familienfoto aufgetaucht

Nun überrascht Schumis Tochter Gina die Fans mit einem zuckersüßen Foto aus dem Familienalbum. Darauf ist sie noch ein kleines Mädchen und sitzt mit Mama Corinna auf einem Mini-Ferrari, während Papa Michael die beiden von hinten schiebt. Dazu schreibt sie: „Kleine Rennfahrerin nimmt ihre Eltern auf eine Spritztour mit. Das ist eines meiner Lieblingsbilder.“ Hach!

Von den Fans bekommt Gina für den süßen Schnappschuss viel Zuspruch. Manche Follower nutzen die Gelegenheit sogar, um Michael auch weiterhin viel Kraft und eine baldige Genesung zu wünschen. Worte, über die sich seine Familie sicherlich sehr freuen dürfte…

