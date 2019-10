Michael Schumacher: Schlimmer Verdacht! Ist die Hoffnung geplatzt?

Es ist ein ständiges Auf und Ab mit Michael Schumacher (50). Nach seinem Skiunfall im Dezember 2013 fiel er ins Koma, und seither haben die Ärzte alles versucht, was in ihrer Macht steht. Aber wird ihnen wirklich ein Durchbruch gelingen?

Vor Kurzem sah es noch so aus, als könne „Schumi“ endlich mit einer Stammzellentherapie geholfen werden. Er wurde nach Paris geflogen, ins Georges-Pompidou-Krankenhaus, wo Professor Philippe Menasché (69) ihn behandelte. Der Professor zeigte sich nach der Therapie vorsichtig optimistisch und sagte zuversichtlich: „Erwarten Sie keine Wunder, aber…“

Dann meldete sich auch noch eine von Menaschés Stationskrankenschwestern. Und deren Beobachtung schien dann doch auf ein Wunder hinzudeuten. Sie verriet, dass sie gesehen habe, dass Schumacher „bei vollem Bewusstsein“ sei!

Ein Wunder? Nein, das traf nicht ein. Michael Schumacher ist immer noch nicht wieder gesund. Und jetzt nimmt die Professorin Matilde Leonardi vom Koma-Forschungszentrum für Neurologie in Mailand nun die letzte Hoffnung.

Denn die Wissenschaftlerin sagt: „Es gibt keine experimentelle Behandlung, die sich positiv auf minimal-bewusste Patienten wie Michael Schumacher auswirkt.“ Wissenschaftlich sei der Effekt so einer Stammzellentherapie nicht zu belegen.

Wird Michael Schumacher wieder ganz gesund?

Matilde Leonardi entzaubert auch die Beobachtung der Krankenschwester: „Patienten in Schumachers Zustand können die Augen öffnen, den Kopf drehen und am Ende einer Geschichte weinen.“ Das alles seien aber keine Hinweise darauf, dass der Patient bei Bewusstsein ist.

Michael Schumacher: Schock-Nachricht aus der Luxus-Villa

Michael Schumachers Familie muss das ständige Auf und Ab um seine Gesundheit ein unvorstellbares Maß an Kraft und Geduld abfordern. Sowohl Corinna (50) wie auch die Kinder Gina-Maria (22) und Mick (20) haben es bisher in bewundernswerter Weise geschafft, immer für Michael da zu sein und nicht an der Last zu zerbrechen.

Wie würden Corinna und die Kinder einen Rückschlag verkraften? Könnten sie durchhalten, ohne zu verzweifeln? Könnten sie weiterhin an das Wunder von Heilung glauben?

„Corinna ist ein wunderbarer Mensch“, sagt Schumis ehemaliger Formel-1-Teamchef und enger Freund Jean Todt (73). Er kennt sie als Frau, die niemals aufgibt. Egal, was die Ärzte sagen.

Haben die Ärzte einen Fehler gemacht? Im Video erfahrt ihr die ganze Geschichte: