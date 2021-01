Michael Schumacher: Schluss mit den Lügen! Jetzt kommt es ans Licht!

Es sind Sätze, die aufhorchen lassen: Gibt er uns hier Aufschluss über Michaels gesundheitlichen Zustand? Sieht es doch nicht so gut aus, wie Schumis Freund Jean Todt (74) vor einigen Monaten noch berichtete? "Ich habe die Wahrheit gesagt, ich schaue Grands Prix mit ihm im Fernsehen an", erzählte der FIA-Präsident, laut "Das Neue Blatt", optimistisch. Und: "Ich habe Michael in der letzten Woche besucht. Er kämpft. Ich hoffe, die Welt wird ihn wiedersehen können. Darauf arbeiten er und seine Familie hin!" Das waren Worte, die Hoffnung machten. Ein Lichtblick für all seine Anhänger! Doch was stimmt denn jetzt? Eine Akte der Widersprüche… Und was sagen Corinna und die Kinder Gina Maria (23) und Mick dazu, denn sie können diese Aussagen sicher auch lesen. Wäre es nicht besser, einmal mit den Spekulationen aufzuräumen und einen Einblick in Michaels Leben zu geben? Denn eins steht fest: Auch sieben Jahre nach dem dramatischen Ski-Unfall bangen noch immer viele Menschen um ihr Idol und hoffen bisher vergeblich auf ein Gesundheits-Update.