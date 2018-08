Michael Schumacher: Schock-Enthüllung! Verrat im engsten Kreis!

Reddit this

Was für ein Tiefschlag für seine Familie! Obwohl Corinna Schumacher alles dafür tut, dass Schumis Gesundheitszustand vor der Öffentlichkeit verborgen bleibt, kommen jetzt ungeheuerliche Details ans Licht - ausgeplaudert angeblich von einem Verwandten! Verrat im engsten Kreis - was für ein Drama!

Wie geht es Michael Schumacher?

Gegenüber der französischen Zeitschrift "Paris Match" plauderte der Insider jetzt detailliert über die vermeintliche Verfassung der Rennfahrer-Legende. Nicht die erste Schock-Nachricht, die die Familie von nach seinem dramatischen Skiunfall vor fünf Jahren verkraften muss. Vor einiger Zeit hatte ein Insider, der Zutritt zur Familienvilla am Genfer See hatte, versucht, ein Foto von Michael Schumacher an die Presse zu verkaufen. Obwohl das Bild niemals gezeigt wurde, dürfte der Vorfall für Corinna und die Kinder ein riesen Schreck gewesen sein.

Wer ist der angebliche Verwandte?

Nun ist es schon wieder passiert: Ein Insider hat sich an die Medien gewendet. Wer der angebliche Verwandte ist und ob seine Behauptungen überhaupt auf Fakten fußen, ist nicht bekannt. So oder so dürfte Familie Schumacher über die intimen Schilderungen mehr als schockiert sein...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: