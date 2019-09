Michael Schumacher: Schockierende Enthüllung bei Instagram

Reddit this

Wer hätte das gedacht! Meist zeigt Gina-Maria Schumacher (22) sich ja im lässigen Reiterdress auf dem Rücken ihrer Pferde. In edlen Designerroben oder mit teurem Schmuck sieht man sie hingegen selten. Doch ihr Insta-Profil verrät: Die Tochter von Corinna (50) und (50) scheint ein ungeahntes Faible für Luxus zu haben.

Eigentlich wird in der Familie von Michael Schumacher Bodenständigkeit ganz großgeschrieben! Obwohl ihr Vermögen laut „Forbes“ auf 650 Millionen Euro geschätzt wird, merkt man Corinna und ihren beiden Kindern auf den ersten Blick nicht an, dass sie, wenn sie wollten, einen äußerst luxuriösen pflegen könnten. Alle drei neigen eher nicht zu glamourösen Auftritten in eleganter Abendgarderobe auf roten Teppichen. Viel lieber als bei glitzernden Events zeigen sich Corinna und Gina-Maria auf ihren Pferderanchen. Beide Frauen sind leidenschaftliche Reining-Turnierreiterinnen – und Tierfreundinnen. „Ich hab mein Pferd noch nie als Maschine gesehen“, versicherte Gina-Maria Schumacher einmal. „Wir reiten Turniere, weil es Spaß macht, aber wir zwingen das Pferd nicht.“

Familie Schumacher gilt als bodenständig

Zwar präsentiert sie sich auch auf ihrem -Account meist hoch zu Ross und eher hemdsärmelig. Doch nimmt man ihr Social-Media-Profil genauer unter die Lupe, erlebt man eine Überraschung: Denn dort fällt auf, dass Gina-Maria offenbar einen bislang ungeahnten Hang zum Luxus hat: Sie folgt zahlreichen Insta-Seiten, die sich mit den schönen und sündhaft teuren Dingen des Lebens beschäftigen. Zum Beispiel „Yachtyco“, da werden exklusive Jachten vorgestellt, oder „Luxurylivings“, wo es um teure Unterkünfte, edlen Schmuck und exquisite Party-Locations geht. Oder „Mega_mansions“, das seine 1,8 Millionen Follower stets wissen lässt, wo gerade die schicksten Villen zum Verkauf angeboten werden.

Michael Schumacher: Trauriger Abschied! Bitter, was Corinna verkraften muss

Die Begeisterung ihrer Tochter für solche Seiten dürfte wohl auch für Mama Corinna eine Überraschung sein – schließlich scheint ihr sehr wichtig zu sein, dass ihre Kinder nicht abheben. Da bleibt nur zu hoffen, dass das größte Glück der Erde für Gina-Maria auch weiterhin nicht an Deck einer Superjacht liegt, sondern auf dem Rücken ihrer Pferde…

