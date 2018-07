Michael Schumacher: Sein Arzt verhinderte seine Rückkehr!

Reddit this

Wie steht es um Michael Schumachers Gesundheit? Seit seinem Skiunfall 2013 dringt über den Zustand der Formel-1-Legende kaum etwas nach außen. Jetzt äußerte sich ein Vertrauter zu einem gesundheitlichen Vorfall in der Vergangenheit, der überraschen dürfte....

Der frühere Ferrari-Boss Luca Cordero di Montezemolo (70) hielt bei der Eröffnung der Schumacher-Ausstellung in Köln eine rührende Rede. Er hatte den Weltmeister 2009 zu einem Comeback bekniet, weil ein anderer Rennfahrer ausgefallen war. Nach fast drei Jahren Pause kehrte Michael „voller Enthusiasmus, wie ein Kind oder junger Fahrer“ in die Rennabteilung zurück, absolvierte einen sehr guten Test. „Aber leider musste sein Doktor dann die Rückkehr stoppen. Er meinte, er sei nicht bereit, was für uns alle schlecht war.“

Schumi hatte einen schlimmen Unfall

Der Grund: Schumi hatte sich zuvor bei einem Motorrad-Unfall schwer verletzt, erlitt Brüche am 7. Halswirbel, an der Schädelbasis und der Halswirbelsäule. Schlimm, wie er schon einmal leiden musste, wie verwundbar er, der Spitzensportler, war! 2010 gelang Schumi doch noch ein Comeback. An frühere Erfolge konnte er aber nicht mehr anknüpfen.

Wie geht es Michael Schumacher?

Bleibt zu hoffen, dass ihm auch diesmal eine Rückkehr gelingt. Die Fans wünschen sich jedenfalls nach wie vor, dass ihr Idol eines Tages wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird...