Michael Schumacher: Sein Sohn Mick muss jetzt ganz tapfer sein

Beim letzten Rennen am Hockenheimring verlor der Schumi-Spross alle drei Rennen und holte keinen einzigen Punkt. „Ich versuche, mich in allen Punkten zu verbessern“, versprach er niedergeschlagen. Doch vielleicht war der Druck einfach zu groß. Viele seiner Förderer und Fans hatten gehofft, dass Mick sofort an die Spitze der Formel-1 aufsteigt. Dieser Traum ist nun geplatzt...