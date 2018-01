Michael Schumacher: Seine Familie atmet auf!

Als Schumacher-Tochter Gina-Maria (20) Ende letzten Jahres beim Audi Generation Award in der Kategorie Sport geehrt wird, kann die junge Reiterin ihr Glück kaum fassen. Gina-Maria war sogar so ergriffen, dass sie ihren Erfolg den wichtigsten Menschen in ihrem Leben widmete: „Ich danke meinen Eltern, die mir ihre Liebe und Unterstützung schenken“, jubelte sie freudestrahlend ins Mikrofon.

Scheint ganz so, als gehe es Formel 1-Legende Michael Schumacher endlich wieder besser. Wie sonst könnte er seine Tochter in den sportlichen Vorbereitungen unterstützen?

Gina-Marias Worte sind verheißungsvoll

Endlich kann seine Familie wieder aufatmen. Und online gabs dann auch Geburtstagsgrüße zum 49: „Du bist der beste Papa!“

Michael Schumacher: Tochter Gina Maria gibt neue Hoffnung

Für Gina-Maria läuft es auch in Sachen Liebe rund: „Springreiter Iain Bethke ist seit längerer Zeit ihr Freund“, erklärt Managerin Sabine Kehm (53). Der 22-Jährige bleibt sogar im Schumacher-Haus über Nacht und gehört zum engsten Kreis der Familie. Gut möglich, dass Michael ihn vorher auf Herz und Nieren geprüft hat.