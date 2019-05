Michael Schumacher: Seine Familie verfilmt sein Leben

Ganz besonderes Denkmal für !

Fünf Jahre nach dem schweren Ski-Unfall des Rennfahrers verfilmen seine Ehefrau Corinna und ihre Kinder Gina (22) und Mick (20) das Leben der Formel-1-Legende.

Michael Schumacher: Film über sein Leben noch in diesem Jahr in den Kinos

Wie es heißt, soll es in dem Dokumentarfim um die Höhepunkte der Karriere des siebenfachen Fornel-1-Siegers gehen, ebenso auch um das Privat- und Familienleben des 50-Jährigen.

Nach Berichten der Bild am Sonntag soll der Film mit Unterstützung von Michael Schumachers Familie gedreht werden, die unter anderem auch bisher unveröffentlichte Videos aus ihrem Privatarchiv zur Verfügung stellt. Neben Ehefrau Corinna treten dabei auch seine Kinder Gina und Mick, Michael Schumachers Vater sowie bekannte Rennfahrer-Kollegen vor die Kamera.

Laut Angaben der BamS kommt der Dokumentarfilm "Schumacher" am 5. Dezember in Deutschland, der Schweiz sowie möglicherweise in weiteren Ländern in die Kinos.