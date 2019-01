Michael Schumacher: Sensation! Jetzt spricht seine Frau Corinna

Am 3. Januar steht ein besonderer Tag für an: Er feiert seinen 50. Geburtstag. Und pünktlich zu seinem Ehrentag wendet sich Corinna Schumacher an seine Fans.

Michael Schumacher: Erlösende Neuigkeiten fünf Jahre nach dem Unfall!

Corinna Schumacher spricht über Michael

In einer -Botschaft richtet sich die 49-Jährige emotionale Worte an die Anhänger von Michael Schumacher. "Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert", beginnt sie ihren Post.

Und damit nicht genug. Denn Corinna äußert sich auch zu Michael Schumachers Wohlergehen. "Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen. Zugleich sagen wir herzlichen Dank für eure Freundschaft und wünschen euch ein gesundes und glückliches Jahr 2019", so die Blondine weiter.

Michael Schumacher: Sein Unfall ist bereits fünf Jahre her

Über den genauen Gesundheitszustand von Michael Schumacher wird es also weiterhin keine Details geben - wie schon in den vergangenen fünf Jahren nicht. Am 29. Dezember erlitt der Formel-1-Star bei einem Ski-Unfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma.