Michael Schumacher: Sensationelle Enthüllung! Jetzt spricht der Arzt!

Viel Zeit hat er nicht. Professor Philippe Menasché (69) ist im Stress. Die vielen Operationen, dazu seine komplexen Forschungen rund um das Thema Stammzellen. Trotzdem hat er sich ein wenig Freiraum geschaffen. Um über seinen berühmtesten Patienten zu sprechen: (50). Seit ans Licht kam, dass der verunglückte Formel-1-Held sich vor wenigen Wochen einer Stammzellen-Therapie unterzog, gab es viele Spekulationen. Jetzt spricht Professor Menasché Klartext.

Ja, Schumi war in seiner Abteilung für Herz- und Gefäßchirurgie im renommierten Pariser Krankenhaus Georges Pompidou. „Ja, dort wurde er einer Zelltherapie unterzogen“, so Menasché. Sie soll Entzündungen stoppen und den Körper regenerieren. „Aber es war von vornherein klar, dass während der Therapie keine Wunder mit ihm passieren werden“, macht der berühmte Arzt deutlich.

Die Medizin macht große Fortschritte

Hoffnung auf Besserung gäbe es aber dennoch. Denn: „In den letzten 20 Jahren wurden in der Stammzellentechnik große Fortschritte erzielt.“ Wer weiß, was in den nächsten 20 Jahren möglich ist? Bei Hautverbrennungen ist es in den letzten Jahrzehnten bereits gelungen: Stammzellen können verbranntes Gewebe ersetzen. Vielleicht gelingt das bald auch bei anderen Zellen?

Michael Schumacher: Endlich wieder Hoffnung! Wird das Wunder wahr?

Ehefrau Corinna (50) kämpft seit fast sechs Jahren nach Michael Schumachers Skiunfall um jede noch so kleine Verbesserung seines Zustandes. Und Hoffnung gibt es ja immer.

Haben die Ärzte einen verhängnisvollen Fehler gemacht? Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: