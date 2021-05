Michael Schumacher: Sensationelle Neuigkeiten

"Ich hatte in meiner Praxis ähnliche Fälle und weiß, wovon ich spreche." Sein Interesse für die Sportlegende kommt nicht von ungefähr. Acciari reagierte auf die Aussage seines Schweizer Kollegen Erich Riederer, der sich in einer TV-Dokumentation positiv über Schumis Krankheitsverlauf äußerte: "Er atmet, sein Herz schlägt und mit Hilfe kann er kleine Schritte machen." Das sind sensationelle Neuigkeiten, die für Dr. Nicola Acciari Anlass sind, Michael Schumachers Gesundheit voranzubringen: "Ich würde sofort zu ihm fahren, wenn mir die Familie die Gelegenheit dazu geben würde", versichert der Mediziner laut "Woche heute". "Keep fighting Michael!"