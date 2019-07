Endlich gibt es gute Nachrichten: Nachdem sich (42) und Ralf Schumacher (44) nach ihrer Scheidung 2015 einen filmreifen Rosenkrieg lieferten, zeigte sich die Blondine nun mit ihrem Ex gemeinsam in einigen -Storys.

Sie waren DAS Glamour-Paar der Formel 1: 13 Jahre lang waren Cora und Ralf verheiratet, 2014 trennten sich die beiden, allerdings nicht im Guten, ein Jahr später folgte dann die Scheidung. Und seitdem sollen sie angeblich nur noch über ihre Anwälte kommuniziert haben.

Versöhnung bei den Schumachers

Doch dieses Familien-Drama scheint nun der Vergangenheit anzugehören: Denn bereits vor wenigen Wochen machte Cora einen großen Schritt auf ihren Ex zu – sie folgte ihm auf Instagram und zeigte Ausschnitte seiner Videos, die er auf seinem frisch eröffneten Social-Media-Account hochgeladen hatte! Und offensichtlich kam das gut an, denn kürzlich postete die 42-Jährige dann noch mehrere Clips, in denen sie dem ehemaligen Profi-Rennfahrer liebevoll zum 44. Geburtstag gratulierte: „Happy Birthday an meinen besten Freund“, kommentierte sie, danach lud sie noch einen gut gelaunten Post hoch, in dem sie verkündete: „Meine Lieben, obwohl ich saukrank bin, geht’s mir heute einfach unfassbar gut!“

Michael Schumacher: Medizin-Sensation! Es gibt neue Hoffnung

Und am folgenden Tag ging sie sogar noch ein Stück weiter: Da präsentierte sie sich gemeinsam mit Ralf vor der Kamera. In einem dunklen, festlich geschmückten Raum saßen die beiden nebeneinander, Cora schwenkte ihr Handy in Ralfs Richtung, der lächelte und winkte entspannt ihren Followern zu. Als "Closer" bei Coras Management nachhakte, was es mit dieser Annäherung auf sich hat, kam bis Redaktionsschluss kein offizielles Statement – aber es scheint fast so, als wären aus Feinden endlich wieder gute Freunde geworden…

Dieses Interview mit sorgte bei seinen Fans für Gänsehaut: