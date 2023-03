Michael Schumacher: Sohn Mick bricht endlich sein Schweigen!

Netflix macht keinen Halt davor den Fokus auf Teamchef Günther Steiner und Teambesitzer Gene Haas zu legen und dessen bittere Kritik an dem jungen Fahrer. So wird zum Beispiel gezeigt, wie dieser im Gespräch mit Gene Haas nach einem schweren Crash in Saudi-Arabien gegen den Schumi-Sohn schießt. "Es ist schlimm, Gene, ich würde sagen zwischen einer halben und einer Million. Wir haben ihm jetzt ein Jahr zum Lernen gegeben, und was macht er? Im zweiten Rennen zerstört er verflixt noch mal seinen Wagen, nur weil der andere schneller ist", schimpft er. Autsch!

Und damit nicht genug. Auch die Aussage von Haas ist Thema. Der wirft dem 23-Jährigen vor. "Es braucht halt Talent. Man kann Talent nicht entwickeln."

Mick selbst hat bisher geschwiegen. Doch jetzt äußert er sich endlich. IN einer Pressekonferenz verrät er: "Ich habe die Serie nicht gesehen, das ist meine persönliche Entscheidung. Ich muss mich jetzt nicht unbedingt selber im Fernsehen sehen." Aus Selbstschutz lässt er den Fernseher aus. "Ich gehe dieses Jahr mit der Einstellung an - eine Tür mag sich geschlossen haben, aber eine andere hat sich aufgetan. Vielleicht werde ich in zehn Jahren sagen: 'Ah, eigentlich war es besser so.' Ich bin daran als Mensch und Rennfahrer gewachsen", verrät er weiter.

Mick gibt nicht auf und träumt weiter von einer Formel 1-Karriere. "Ich lebe für den Rennsport, und das will ich auch weiterhin tun. In der Formel-1-Saison 2023 werden Rennen wohl nicht möglich sein, also will ich so viel wie möglich dazulernen. Ich habe in den Nachwuchsserien bewiesen, was ich mit dem richtigen Auto zeigen kann. Und ich will beweisen - da kommt noch mehr", blickt er positiv in die Zukunft...

