Michael Schumacher: Sohn Mick kommt nicht mehr an ihn heran

"Ich glaube, dass Papa und ich uns jetzt in einer anderen Weise verstehen würden. Einfach weil wir in einer ähnlichen Sprache sprechen, in der Motorsportsprache. Und dass wir viel zu bequatschen hätten." Das gehe ihm sehr oft durch den Kopf. "Da denke ich mir, das wäre so cool. Das wäre es jetzt", verriet Mick in der Netflix-Dokumentation "Schumacher".

Doch seit dem tragischen Unfall von Michael sind solche Gespräche nicht möglich. "Es ist so, dass nach dem Unfall diese Erfahrungen, diese Momente, die viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind", sagt Mick. Dabei täte ihm der Austausch so gut. Denn er braucht Unterstützung. Nach den vermasselten Rennen rüffelte Teamchef Steiner seinen Schützling öffentlich: "Was wir alles falsch gemacht haben! Ich habe für jedes dieser Dinge zehn Sachen, wo Mick schlecht ist." Rumms! Für Mick ist das ein echter Schlag ins Gesicht. Er versucht verzweifelt, so gut zu sein wie sein Held, Papa Michael. "Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, sage ich mir: 'So will ich auch werden.'"