Es ist eine wahre Traumvilla, die sich die Familie Schumacher auf Mallorca gekauft hat - gelegen direkt in den Bergen oberhalb von Port d’Andratx im Westen der Insel. Nun sind Fotos aufgetaucht, die Details vom neuen Zuhause des früheren Rennfahrers (50) zeigen. Einblicke in ein wahres Paradies.

Auf dem parkähnlichen Grundstück, bepflanzt mit Pinien und Palmen, ist eine großzügig angelegte Villa zu erkennen mit mehreren, raffiniert ineinander verzahnten Wohnbereichen.

Die zahlreichen Balkons und gefliesten Terrassen sind so angeordnet, dass man von morgens bis abends immer einen Sonnenplatz findet.

So lebt Michael Schumacher auf Mallorca

Hübsch gepflegte Fußwege schlängeln sich über das Grundstück zu den Pools und den zwei Nebenhäusern. Von hier oben hat man einen einzigartigen Ausblick auf die malerische Bucht von Port d’Andratx.

Im Juli 2018 vermeldete die „Bild am Sonntag“, dass Corinna Schumacher (50) das traumhafte Anwesen gekauft hat. Ein Kaufpreis von 30 Millionen Euro wurde für die 13 461 Quadratmeter genannt. Vorbesitzer war dem Bericht zufolge ein Fußballmanager aus Madrid. Er nannte das Anwesen „Villa Yasmin“.

Sicherheit wird um dieses Anwesen und dessen Umgebung großgeschrieben. An Übersichtspunkten halten ferngesteuerte Kameras jede Bewegung fest, ein Wachdienst ist hinter dem schmiedeeisernen Zaun rund um die Uhr im Einsatz. Denn so sehr Michaels Familie die Anteilnahme der Millionen von Schumi-Fans auch schätzt – hier will sie geschützt ihren Alltag verbringen können. Und das wird natürlich ganz besonders gewünscht sein in jenen Tagen und Wochen, in denen Michael Schumacher aus dem Hauptwohnsitz am Genfer See in der Schweiz hierherkommt in sein neues Zuhause.

Nicht nur über den Gesundheitszustand des Rennfahrers, sondern auch über die Aufenthalte in der „Villa Yasmin“ war bislang kaum etwas bekannt. Doch für einen Urlaubsaufenthalt wäre alles bestens vorbereitet...

