Michael Schumacher: Trauriger Abschied

Seit Jahren ist die 25-Jährige eine erfolgreiche Westernreiterin. Ihr Hobby ist längst zu ihrem Beruf geworden. Doch für ihren raum musste sie eine schwere Entscheidung treffen. "Wir sind ganz nach Texas umgezogen, weil es sonst nicht mehr funktioniert hätte", soll sie laut "Bunte" in einem Interview mit der Reitsport-Reporterin Savannah Magoteaux verraten haben. Mit "wir" meint sie offenbar ihren Freund Iain Bethke.

In Texas besitzen die Schumachers eine knapp 200 Hektar große Ranch mit einem Hauptgebäude, 40 großen Stallungen sowie einem Innen- und Außen-Reitplatz. Ein Traum für jeden Reitfan!

Doch so schön der Umzug auch sein mag, leicht ist er sicher nicht. Denn damit verlässt Gina auch ihren Papa Michael, der in der Schweiz lebt und dort nach seinem Unfall 2013 medizinisch betreut wird. Doch auch wenn sie ihn jetzt nicht mehr so oft sehen kann wie früher, eines ist sicher: Der Formel-1-Star ist ganz bestimmt extrem stolz auf seine Tochter.

Michael Schumacher: Jetzt packt seine Familie aus! Im VIDEO erfahrt ihr mehr: