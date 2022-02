Michael Schumacher: Umzug mit der Familie in die USA!

Eigentlich vermutete man die Familie in ihrer Villa in Gland, Schweiz. Doch kürzlich war Mick (22) in den Staaten zu Besuch, filmte, wie er gemeinsam mit Schwester Gina-Maria (24) lachend auf Mini-Fahrzeugen über die Hügel düste. Der Grund für die ausgelassene Stimmung und seine Anwesenheit? Vielleicht, weil ein großer Tag für seinen Vater anstehen könnte?

Seit dem Ski-Unfall im französischen Méribel im Dezember 2013 ist der gesundheitliche Zustand der Formel 1-Legende ungewiss, die Fans wissen nur, dass Schumi an einem Schädel-Hirntrauma leidet. "Wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und dass er unseren Familienzusammenhalt spürt", erklärte Corinna. "Egal, was ist – wir werden alles machen."

Jetzt könnte der Zeitpunkt gekommen sein, der das Schicksal ähnlicher Patienten in neue Bahnen lenkt: Der amerikanische Neurochirurg Nicolas Schiff führte durch ein Loch in der Schädeldecke eines Mannes, der nach schweren Hirnverletzungen sechs Jahre lang im Wachkoma lag, feine Elektroden in eine Region des Gehirns. Als die Ärzte Strom auf die Elektroden leiteten, erwachte der Patient, war wieder bei Bewusstsein. Ließ Corinna die Wohnräume ihrer Ranch renovieren, da die Familie in die USA ziehen will? Vielleicht sogar, um auch Michaels Behandlung voranzutreiben? Es wäre möglich!