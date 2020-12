Michael Schumacher & Corinna Schumacher: Jaa, dieser Moment verändert alles!

Dass nun ausgerechnet sein eigener Sohn dieses Erfolgsgeschichte fortschreiben möchte, erwärmt unsere Herzen. Auf Michael folgt Mick, auf den großen Schumi der kleine Schumi. Ab kommender Saison tritt der 21-Jährige in die Fußstapfen seines berühmten Vaters. Schon als Junge schaute Mick – wie so viele andere auch – zu seinem Vorbild auf. Michael setzte ihn bereits als Baby ins Kart. Wie stolz muss der Papa nun also sein, dass sein Sprössling die Familien-Tradition in der Formel 1 fortsetzt.

Auch Mama Corinna (51) freut sich. Doch bei ihr bleibt auch die Sorge. Schließlich weiß sie genau, wie gefährlich der Sport ist. 20 Jahre lange bangte sie um ihren Mann – und ab 2021 nun um den eigenen Sohn...