Michael Schumacher: Unerwartete Kehrtwende im Familiendrama

Um so mehr freuten sich die Fans im vergangenen Jahr, als die von der Funke Mediengruppe publizierte Tageszeitung "Die Aktuelle" plötzlich auf ihrem Titelblatt ein Interview mit Michael Schumacher abdruckte - Das erste Interview nach seinem schweren Unfall. Und so eilten viele Anhänger des einstigen Motorsportlers direkt an den nächsten Kiosk, um sich die Tageszeitung zu kaufen. Doch am Ende des Gesprächs mit Michael markierte diese plötzlich, dass es sich bei dem Interview um einen Fake handelt. Dieses wurde nämlich nicht von Schumi gegeben, sondern KI-generiert.