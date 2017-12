Michael Schumacher: Unfassbar! So quälen Betrüger seine Familie

Der vierte Jahrestag seines schweren Skuíunfalls rückt immer näher. Für Michael Schumachers Familie ist es ein Datum, an dem wieder traumatische Erinnerungen aufkeimen. Seit dem 29. Dezember 2013 ist für sie nichts mehr so, wie es einmal war. Der Formel-1-Weltmeister befindet sich immer noch in Rehabilitation.

Und ausgerechnet jetzt taucht ein Video im Internet auf, das angeblich den schrecklichen Unfall zeigt. Es wird sogar behauptet, es handele sich um die Aufnahme aus der Helmkamera des Rennfahrers. Doch der Film ist gefälscht.

Schumis Familie leidet unter den Aufnahmen

Tatsächlich verdienen Betrüger mit dieser geschmacklosen Masche Geld. Denn je mehr Menschen das Video, auf dem die Skiabfahrt eines Unbekannten zu sehen ist, anschauen, umso mehr Geld fließt durch die dort gezeigte Werbung in die Kassen der Urheber.

Michael Schumacher: Bitterer Abschied! Familie zieht radikale Konsequenz

Wie kann man Schumis Familie das bloß antun? Für Corinna Schumacher und die Kinder Mick und Gina Maria muss der Gedanke quälend sein, dass Betrüger mit ihrem Leid Kasse machen. Abgesehen davon ist so ein Handeln respektlos. Da kommt die Ehrung Michaels durch den Automobilweltverband in Paris gerade recht und spendet Trost. Sein Freund Jean Todt meinte dort traurig: "Ich hätte es gerne gesehen, wenn er heute hier dabei gewesen wäre." Er weiß: "Michael kämpft weiter."