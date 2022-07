Michael Schumacher: Verplappert! Freuden-Botschaft oder bittere Wahrheit?

Seine Formulierung lässt nur zwei Schlüsse zu. Entweder Michael Schumacher war wirklich vor der Öffentlichkeit verborgen dabei. Doch diese Freuden-Nachricht wäre wohl fast zu schön, um wahr zu sein.

Oder aber hinter Micks Worten verbirgt sich eine traurige Wahrheit. Nämlich dass er inzwischen nur noch seine Schwester und seine Mutter meint, wenn er von "alle" spricht. Das wäre wirklich eine bittere Erkenntnis.

Allerdings sollte man seine Worte im Glückstaumel vielleicht auch nicht überwerten. Wie wäre es ihm zu verdenken, wenn ihm in der Euphorie etwas herausgerutscht ist, was er am Ende gar nicht so gemeint hat?