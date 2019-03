Michael Schumacher: Vertrauter räumt mit Gerüchten auf

Reddit this

Keine Frage: ist einer der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten. Nicht erst seit seinem tragischen Unfall vor fünf Jahren, nach dem er aus der Öffentlichkeit verschwand, ranken sich viele Legenden um den 50-Jährigen. Viele fragen sich nicht nur: Wie geht es Michael Schumacher heute? Sondern auch: Wie tickte die Formel-1-Legende wirklich? Darüber klärt nun Ex-Kollege Sebastian Vettel auf.

War Michael Schumacher als Rennfahrer wirklich so pedantisch und besessen wie viele glauben? Brachte er die sprichtwörtlichen deutschen Tugenden mit in die Formel 1? "Ich bin mir nicht sicher, wie deutsch Michael wirklich ist. Jeder Mensch unterscheidet sich vom anderen, deshalb sollte man jemanden nicht gleich mit einer Flagge abstempeln", so Sebastian Vettel zu "Sport Bild". Vieles sei sicher auf Legende, glaubt er.

Michael Schumacher galt als gründlich

Allerdings räumt der Rennfahrer schon ein, dass Schumi "bei Ferrari sehr gründlich und akribisch war". Sebastian Vettel: "Fest steht, dass Michael auch wegen seiner Arbeitsweise so erfolgreich war. Und klar, eine solche Art färbt auch ab. Bin ich auch so? Das sollten andere beantworten. Ich denke nicht, dass Michael mit seiner gründlichen Arbeitsweise geprahlt hat. Die haben andere ihm attestiert."

Offenbar hat Michael Schumacher bis heute eine große Lücke im Rennsport hinterlassen. Sebastian Vettel gesteht: "Michael war mein großes Vorbild, er ist es auch heute noch in gewisser Weise. Er fehlt mir." Da können alle Schumi-Fans sicher nur zustimmen...