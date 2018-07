Er ist ihr ganzes Glück, ihr Fels in der Brandung. So schwierig das Familienleben für Gina-Maria Schumacher (21) seit dem schrecklichen Unfall von Papa Michael (49) auch sein mag: Ihr Freund Iain Bethke (23) ist immer für sie da. Die Liebe der beiden entwickelt sich derart rasant, dass es schon bald etwas Großes zu feiern geben könnte...

Vor Kurzem zelebrierten die beiden den zweiten Jahrestag ihrer Liebe. Seit 2016 ist Gina-Maria mit dem Reitsportler Iain glücklich. Kennengelernt haben sich die beiden Pferde-Fans natürlich über das Reiten. Damals bestritt Iain überwiegend Turniere als Springreiter. Und schon an seiner sportlichen Entwicklung kann man sehen, wie sehr das Paar aufeinander eingeht. Denn über Gina-Maria entwickelte auch er ein Interesse für ihr Steckenpferd, das Westernreiten.

Gina-Marias Freund gehört fast zur Familie

Ihr zuliebe versuchte er sich in dieser Cowboy-Variante. Und siehe da: Heute tritt er bereits auf Turnieren an. Besonders auffällig: Er geht nicht etwa für seine Heimat an den Start, sondern für die Schweizer Ortschaft Gland – die Heimatgemeinde von . Bei den Wettkämpfen sitzt der 23-Jährige auch auf den Rücken der Schumacher-Pferde, die von Gina-Marias Mama Corinna betreut werden. So ritt er bei der Jubiläums-Ranch-Show am Genfer See den Hengst Sailing BB in einer Prüfung und wurde Sechster.

Wie geht es Michael Schumacher?

In der Schweizer Familienvilla geht Iain bereits ein und aus, als würde er dort wohnen. Seit Ende des letzten Jahres besuchen beide auch gemeinsam Veranstaltungen, zeigten ihre Liebe erstmals öffentlich beim Audi Generation Award in München. Und auch im Netz macht er kein Geheimnis aus seinem Glück: Sein Profilfoto bei und zeigt ihn glücklich mit seiner Freundin.

Michael Schumacher heiratete schon mit Mitte 20

Nur die erste junge Liebe oder tatsächlich etwas Ernstes? Steht vielleicht schon eine Verlobung ins Haus? Wenn man sich Gina-Marias Familie anschaut, wird klar, was ihr vorgelebt wurde: Ihre Eltern Corinna und Michael haben auch schon mit Mitte 20 geheiratet, beteuerten sich damals gegenseitig, in guten wie auch schlechten Tagen füreinander da zu sein. Corinna hält sich an dieses Versprechen, sie und Schumi gelten noch immer als absolutes Traumpaar. Als „totale Harmonie“ bezeichnete Michael Schumacher einmal seine Ehe: „Wir haben die gleichen Vorstellungen davon, wie wir unser Leben verbringen wollen.“ Kein Wunder also, wenn Gina-Maria schon an Verlobung und Hochzeit denken würde. Ein besseres Vorbild als ihre eigenen Eltern könnte sie wohl kaum haben...