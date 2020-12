Michael Schumacher: Wunderbare Neuigkeiten! Er kann es selbst kaum fassen!

Zum einen ist das Micks Aufstieg in die Formel 1 in der kommenden Saison. Er ist am Ziel seiner Träume angelangt und kann endlich in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten. "Ich habe immer daran geglaubt, dass mein Traum wahr wird", schreibt er auf Instagram und zeigt glückselig ein Video von sich selbst, als er klein war, mit Papa Michael an der Rennstrecke. Sensationelle Bilder, die man bisher noch nie gesehen hatte! Mit seinem Vater verglichen zu werden, macht den zukünftigen F1-Piloten mehr als nur stolz: "Im Endeffekt ist er der Beste, er wird immer der Beste bleiben für mich."

Aber auch Tochter Gina beschert ihre Eltern nicht nur mit ihren Reiterfolgen Freude: Seit Kurzem ist sie mit Iain Naismith-Bethke (25) verlobt. Wird bei den Schumachers in Gland (Schweiz) also bald eine Traumhochzeit gefeiert? Für Michaels Genesung sind diese Glücksnachrichten sicher Balsam in Sachen Heilung!