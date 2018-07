Michael Schumacher: Wundervolle Neuigkeiten für die ganze Familie!

Reddit this

Was für tolle ! ist einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Ein tolles Vorbild für seinen Sohn Mick, der jetzt so richtig in seine Fußstapfen tritt.

Michael Schumacher: Wie wunderbar! Ein riesen Schritt für seine ganze Familie!

Michael Schumacher: Diese Neuigkeit macht ihn sicher stolz

Mick Schumacher ist, genauso wie Papa Michael Schumacher, ein Vollblut-Rennfahrer. Jetzt hat er sich seinen ersten Sieg in der Motorsport-Nachwuchsserie Formel 3 geholt. Und zwar ausgerechnet auf der Rennstrecke Circuit de Spa-Francorchamps.

Hier feierte auch Michael Schumacher 1992 seinen ersten Erfolg. Zwölf Jahre später holte er hier auch seinen letzten WM-Titel. Die Strecke ist für die Familie Schuamcher also was ganz besonderes.

Mick Schumacher ist überglücklich über den Sieg. "Es ist ein tolles Gefühl, in Spa zu gewinnen. Wie es scheint, ist Spa ein guter Ort für die Schumacher-Familie", freut sich Mick Schumacher nach seinem Sieg.

Michael Schumacher bleibt Rekordhalter

Und als wäre der Sieg nicht schon genug Grund zum Jubeln. Auch eine andere Neuigkeit freut die Schumi-Fans total. Beim großen Preis von Ungarn konnte keiner die Legende Schumacher schlagen. Er erzielte 2004 mit einer Zeit von 1:19,071 Minuten die Rundenbestmarke. Und die konnte auch jetzt keiner Schlagen. Damit bleibt Michael Schumacher der stolze Rekordhalter.