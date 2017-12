Michael Schumacher: Wundervolle Neuigkeiten vom Krankenbett

Wie es um Michael Schumachers Gesundheit nach seinem tragischen Skiunfall steht, ist auch nach vier Jahren immer noch ein großes Geheimnis. Seine Familie lässt so gut wie gar keine Details nach außen dringen. Man weiß nur, dass Schumi immer noch Tag für Tag von mehreren Pflegern betreut wird. Kurz vor Weihnachten schenkt ein Statement seiner Tochter Gina Maria nun neue Hoffnung!

Michael Schumacher ist sicherlich sehr stolz auf seine Tochter WENN.com

Die 20-jährige hat das sportliche Gen ihres Vaters mit in die Wiege gelegt bekommen und holte diesen Sommer WM-Mannschaftsgold bei den Junioren in Westernreiten. Bei der Verleihung des ‚Audi Generation Award’ wurde sie jetzt zudem für ihre sportlichen Leistungen ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede erwähnte sie auch ihren geliebten Vater.

Michael Schumacher: Das große Weihnachts-Wunder - endlich zurück im Leben!

„Ich bin eine Saison lang Kart gefahren – zusammen mit meinem Papa. Das hat viel Spaß gemacht. Aber die Pferde waren mir dann doch lieber“, erzählte sie fröhlich. Dann widmete sie ihren Award zwei ganz besonderen Menschen in ihrem Leben: „Ich danke meinen Eltern, die mir jedes Mal ihre Liebe und Unterstützung schenken.“

Das klingt ganz danach als gebe ihr nicht nur Mama Corinna Rückhalt, sondern auch Michael Schumacher selbst! Offenbar geht es dem heute 48-jährigen gar nicht so schlecht wie angenommen. Zumindest scheint er so weit genesen zu sein, dass er wieder aktiv am Leben seiner Kinder teilhaben kann. Was für wunderbare Nachrichten so kurz vor Weihnachten!