Michael Schumacher: Zauberhafte Neuigkeiten von Tochter Gina Maria

Mal wieder zeigte sich, dass die Westernreiterin das Gewinnergen ihres Vaters geerbt hat. In den letzten Jahren hat sie bereits mehrere Reitwettbewerbe gewonnen.

Rennfahr-Legende Michael befindet sich noch auf einem langen Weg der Besserung, nachdem er 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen eine verheerende Kopfverletzung erlitten hat. Der 46-Jährige wurde in ein medizinisch bedingtes Koma eingeliefert und im Krankenhaus Grenoble in Frankreich zwei lebensrettenden Operationen unterzogen.

Sein ehemaliger Manager Willi Weber verurteilte Schumachers Frau und seine Sprecherin erst kürzlich wegen ihres anhaltenden Schweigens über seinen Gesundheitszustand. Schumachers Familie hat sich in all den Jahren nicht eindeutig dazu geäußert - trotz der ungebrochenen Anteilnahme seiner Anhänger.