Michael Schumacher: Zu Weihnachten gibt es die erlösende Nachricht!

Seit 3 Jahren, 11 Monaten und 20 Tagen quälen uns die Fragen. Wie geht es Michael Schumacher (48) nach seinem Ski-Unfall? Werden wir ihn je wiedersehen? Und jetzt – kurz bevor sich das tragische ereignis zum vierten Mal jährt – bekommen wir die erlösende Antwort.

Michael Schumacher: Bitterer Abschied! Familie zieht radikale Konsequenz

Denn obwohl eigentlich eine Informationssperre besteht, keine Nachrichten über seine Gesundheit an die Öffentlichkeit sollen, bricht jetzt einer das Schweigen: Jean Todt (71), enger Weggefährte des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters. „Michael Schumacher ist immer noch hier, er kämpft weiter!“, verriet er kürzlich.

Endlich gute Nachrichten von Michael Schumacher

Auch „Schumis“ Ehefrau Corinna (48) ist glücklich, dass sich ihre Pflege und all die Liebe, die sie ihrem Mann schenkt, auszahlt. Dass er nie aufgibt, immer weiterkämpft. Sie bestätigt damit das, was auch schon an der „Harvard Medical School“ bewiesen wurde: Liebe hat eine heilende Wirkung.