Michael Schumacher: Sensationelle Schicksals-Wende! Zurück im Leben!

Das Dröhnen der Boliden und die freudige Anspannung - das waren an diesem Nachmittag unter den beiden Männern sehr vertraute Geräusche und Empfindungen. Michael Schumachers (49) bester Kumpel Jean Todt (72), der frühere Ferrari-Geschäftsführer und aktuelle Präsident des Welt-Automobilverbands FIA, begleitete den siebenfachen Formel-1-Weltmeister zurück auf die "Rennstrecke". Zumindest auf dem Bildschirm. Die beiden sahen sich gemeinsam den "Großen Preis von Brasilien" in der Formel 1 im Fernsehen an. "Ich bin immer vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber es stimmt. Ich habe das Rennen gemeinsam mit bei ihm zu Hause in der Schweiz geschaut", verriet Jean Todt bei der Race Night von "Auto Bild Motorsport" in Essen.

Michael Schumacher: Freund Jean Todt ist für ihn da

Eine langjährige Freundschaft verbindet Michael Schumacher und Jean Todt. Seit Michaels Skiunfall am 29. Dezember 2013 in den Alpen besucht der Franzose den Zweifach-Vater regelmäßig daheim im schweizerischen Gland: "Mindestens zweimal im Monat." Todt fühlt sich Schumi, der in wenigen Tagen seinen 50. Geburtstag feiert, sehr nah. "Überall in meinen Wohnungen hängen Bilder von ihm", verriet Jean. Er würde sicher zu gern bald mit Schumi an der echten Rennstrecke stehen. Die Zeit wird es zeigen...