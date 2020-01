Michael Schumacher: Zurück ins Krankenhaus!

Wenn es um den Gesundheitszustand von Michael Schumacher geht, sind die Informationen rar gesät. Dringt dennoch etwas an die Oberfläche, nehmen es seine Fans, seine Freunde dankbar an. Und so dürfte diese Nachricht zu großer Freude geführt haben: Ende Januar wird der große Rennfahrer wieder das Europa-Hospital Georges-Pompidou in Paris aufsuchen.

Zurück ins Krankenhaus! Dort wird er von Professor Philippe Menasché behandelt, der führend in der experimentellen Behandlung mit Stammzellen ist. Den Patienten wird ein Cocktail von Stammzellen intravenös gespritzt. Unter anderem können sie Entzündungen im Körper eindämmen. In der Klinik wurde die Formel-1-Legende schon dreimal behandelt. Unter dramatischen Umständen. Unter größter Geheimhaltung und mit enormem Sicherheitsaufgebot wurde Schumacher in die französische Klinik gebracht. Auch diesmal wird es wohl ähnlich aufwendig.

Es gibt neue Hoffnung für die Fans von Michael Schumacher

Hoffnung, dass die Behandlung anschlägt, macht auch Michaels Arzt, Professor Jean-Francois Payen, der Details erzählte: „Da ist ein Ein- bis Dreijahresplan für die Regenerations-Periode. Ich besuche Schumacher häufig und spreche mit seiner Familie über die Fortschritte, die ich sehe.“ Payen lobt Corinna (50): „Sie hat alles getan, ihrem Mann zu helfen, wieder gesund zu werden. Sie hat eine enorme Willenskraft und ist sich bewusst, was auf sie zukommen wird. Sie sieht die Dinge klar und will alles tun, um seinen Zustand zu verbessern“, so der Mediziner.

„Große Dinge beginnen mit kleinen Schritten. Kleinigkeiten sind wichtig. Viele kleine Teilchen können ein riesiges Mosaik formen“, ist auf der Homepage der Familie Schumacher zu lesen. Die Stammzellenbehandlung könnte so ein Teilchen sein...

