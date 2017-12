Michael Schumachers Tochter Gina Maria: Liebes-Geständnis!

Bei dem "Audi Generation Award" wurde Gina Maria Schumacher in der Kategorie Sport geehrt.

Die Tochter von Michael Schumacher ist Europameisterin im Westernreiten. Besonders ihre Begleitung sorgte für Aufsehen: Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um ihren Freund. "Es ist ihr Freund, sie sind seit längerer Zeit zusammen", erklärt Managerin Sabine Kehm.

Gina Maria Schumacher hat einen Freund

Die beiden wirkten total glücklich. Ihr Freund heißt Iain Bethke und ist Springreiter. Als sie von der Bühne kam, gab es einen leidenschaftlichen Kuss. "Ich liebe was ich tue! Bei der Schule war das anders, das fand ich ätzend und hab’s nicht gerne gemacht", sagte sie auf der Bühne.

Michael Schuhmacher Tochter-Gina Maria: Emotionaler Auftritt!

Rührende Worte an ihre Eltern

Nach der Verleihung richtete sie rührende Worte an ihre Mutter und ihren verunglückten Vater. "Ich danke meinen Eltern, die mir jedes Mal ihre Liebe und Unterstützung schenken", so Gina Maria Schumacher. Und will sie mal in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten? "Ich bin mal eine Saison Cart gefahren mit meinem Papa. Aber die Pferde waren mir dann doch lieber", sagt sie laut der "Bild". Gina Maria Schumacher ist eigentlich selten auf Events - es war einer der wenigen öffentlichen Auftritte.