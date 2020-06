Michael und Corinna Schumacher: Angst um ihre Tochter!

Solche Pseudo-Annäherungen sind in vielen vergleichbaren Fällen ein Warnsignal für das potenzielle Opfer, denn ein Stalker, der sich in seiner Selbsttäuschung bestärkt fühlt, respektiert die Grenzen seiner „Beute“ immer weniger. Gina-Maria sollte also dringend damit aufhören, ihrem fanatischen Fan irgendwelche „Signale“ zu senden, die der vielleicht falsch interpretiert. Sonst könnte ihr womöglich echte Gefahr von Diego drohen, der sich auf seinem eigenen Insta-Profil als großen Anhänger von Michael Schumacher beschreibt und zahlreiche Schumi-Fotos gepostet hat. Möglich, dass er seine Begeisterung für das Rennfahrer-Idol unbewusst auf dessen Tochter überträgt, deren Leben er, soweit es ihm zugänglich ist, nun unermüdlich verfolgt.

Corinna, die sich „sehr gut“ um ihre Kinder kümmert, wie Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt, ein enger Freund der Schumis, mal schwärmte, dürfte diese Entwicklung mit großer Sorge beobachten. Schließlich haben sie und ihr Mann allzu oft erfahren müssen, wie schnell aus harmlos wirkenden Online-Annäherungsversuchen übergriffige Aktionen im wirklichen Leben werden können, etwa wenn Schumi-Groupies bei Live-Auftritten fast die Bühne stürmten.