Michael und Corinna Schumacher: Trauriger Abschied bahnt sich an

Nach dem Drama um ihren Vater Michael Schumacher: Sieht ganz so aus, als würde sich Schumis Kleine jetzt still und heimlich aus Europa verabschieden…

Einfach nur wegkommen, dahin, wo einen fast keiner kennt. Das muss eine schöne Vorstellung für ein Mädchen wie Gina-Maria Schumacher sein. Und es sieht ganz so aus, als plane sie gerade ihre Zukunft weit weg in den USA…

Eigentlich ist die Schweiz der Lebensmittelpunkt der Schumacher-Familie. Direkt am Genfersee, in der Gemeinde Gland, steht ihre Villa. Ein rund 2.200 Quadratmeter großer Luxusbau auf vier Etagen, mit Poollandschaft und Privatstrand. Bis zur familieneigenen Pferderanch sind es nur ein paar Minuten. Doch das imposante Anwesen ist kein Ort der Freude. Denn seit Michael Schumachers tragischem Skiunfall im Dezember 2013 ist das gesamte Areal abgeschottet wie eine Festung. Niemand soll sich Zutritt verschaffen, aber auch keine Information über Schumis Gesundheitszustand soll die Villa unkontrolliert verlassen. Ein goldener Käfig, dem Gina-Maria offenbar immer häufiger zu entkommen versucht.

Wandert Michael Schumachers Tochter aus?

In den letzten Monaten sah man die 22-Jährige oft in Texas, USA. Hier unterhält ihre Mutter eine Pferderanch mit rund 200 Hektar Fläche. Und hier kann Gina-Maria einfach nur sie selbst sein. Unerkannt über die Straßen laufen, ein ganz normales, bodenständiges Leben führen. Und ihrer großen Leidenschaft nachgehen, dem Reining, einer speziellen Dressurform des Westernreitens. Auf präsentiert sie regelmäßig Fotos von sich bei Turnieren. Das soziale Netzwerk nutzt die Schumi-Tochter aber noch für etwas anderes: Seit Neuestem folgt sie über ihren Account der US-Sparte von Engel & Völkers, einem weltweit agierenden Maklernetzwerk. Auf ihrem Profil bewirbt die Firma traumhafte Immobilien, auch in Texas. Nicht irgendwelche Häuser – aktuell steht zum Beispiel ein Wohnsitz mit angrenzender Pferdescheune zum Verkauf. Ob Gina-Maria da zuschlagen wird? Wir werden es beobachten…

