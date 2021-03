Michael Wender: Der nächste Skandal um den Schlagersänger

"Ich selber besitze auch mehrere Waffen. Das ist auch gut so! Es zeigt sich nämlich deutlich, dass es keine Einbrüche in meiner Region in Cape Coral gibt, weil die Gefahr viel zu groß ist, dass die Eigentümer sich wehren!", erklärt der Deutsche den American Way of Life, laut "Intouch". Was er lieber nicht sagt: Im Schnitt sterben über 90 Menschen pro Tag in den USA durch Schusswaffen, immer wieder kommt es zu schrecklichen Schießereien …

Doch auch für seine Fans in Germany hat der Barde, der nach seinem Karriere-Aus im TV und wüster Anti-Corona-Hetze vor dem Nichts steht, einen bombensicheren Tipp: eine Pfefferspray-Pistole – die in Deutschland allerdings nur zur Abwehr von Tieren zugelassen ist. Micha empfiehlt die Knarre aber zur Selbstverteidigung: "Es ist eine Laser-Schusswaffe, die ihr ganz legal erwerben könnt, um eure Liebsten zu schützen." Total illegal? Ihm egal: Schon 2017 war Michael für "Goodbye Deutschland" zum Schießprügel-Shopping gefahren und mit dem Gewehr in der Hand ins Träumen gekommen: "Waffen machen frei und verleihen Männern eine gewisse Dominanz …"