Michael Wender: Öffentliche Demütigung für Ex-Frau Claudia Norberg!

Oh je! Was ist nur bei und los? Obwohl es in der letzten Zeit so schien, dass sich die Wogen zwischen den beiden wieder geglättet haben, holt Michael nun zum nächsten Schlag gegen seine Ex aus...

Claudia Norberg hat einen neuen Mann kennengelernt

Erst kürzlich berichtete Claudia Norberg voller Freude, dass sie jemanden kennengelernt hat, mit dem sie sich wieder eine ernsthafte Beziehung vorstellen könnte. Nachdem Michael in seiner Laura Müller eine neue Liebe gefunden hat, scheint es auch bei Claudia wieder bergauf zu gehen. Doch während Michael anfänglich noch darüber gesprochen hat, dass er seiner Ex für eine neue Partnerschaft alles Gute wünscht, teilt er nun böse gegen die Dschungel-Teilnehmerin aus...

Michael schießt gegen Claudia

Gegenüber " " gibt Michael jetzt mal wieder alles, um seine Liebe zu Laura zu demonstrieren. So beteuert er vor laufender Kamera gegenüber seiner Liebsten: "Ich war noch niemals in meinem Leben so verliebt wie jetzt. Und das schwöre ich jetzt," er ergänzt: "Als hätte ich dich mein ganzes Leben gesucht und nun endlich gefunden." Eigentlich süße Worte, doch Claudia wird davon sicherlich gar nicht begeistert sein. Wie es bei Claudia und Michael wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...

