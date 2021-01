Michael Wendler: Abschiebe-Drama! Muss Laura Müller die USA verlassen?

Es ist auch die traurige Geschichte einer zerbrochenen Freundschaft. Der Geschäftsmann war mit Michael Wendler auf Mallorca. Letztes Jahr feierten er, der Sänger und Laura in Michaels Geburtstag rein. Und auf dem Junggesellenabschied sollte er einer von drei Gästen sein. Vorbei. Die große Rechnung ist bereits seit Mitte Juni fällig. Timo Berger hatte zuerst noch Hoffnung. "Doch dann war es Anfang Oktober klar, Michael wird nicht zahlen", berichtet er. Also ging er an die Öffentlichkeit: "Ich dachte, durch die Berichterstattung kommt noch mal so ein kleiner Schub oder Druck."