Michael Wendler: Alkohol-Eklat bei seinen Schwiegereltern!

Lauras Stiefmutter Gaby kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Also nimmt Michael kurzerhand sie in den Arm - und trinkt mit ihr munter weiter. Beim gemeinsamen Plausch vertraut der Schlagersänger seiner Schwiegermutter dann auch noch ein Geheimnis an. "Ich habe bestimmt zehn Kilo zugenommen. Deine Tochter hat letztens gesagt, dass ich ihr zu dick bin. Sobald wir wieder zurück sind, muss ich wieder fünf Mal die Woche ins Gym." Doch wenig später lässt er sich dann doch wieder die Würstchen von Lauras Papa Klaus schmecken...

