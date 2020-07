Michael Wendler: Alkohol-Eskalation! Laura kocht vor Wut

Michael Wendler musste sich in der Vergangenheit einiges von Oliver Pocher gefallen lassen. Immer wieder nahm der Comedian ihn und seine 19-jährige Frau aufs Korn. Heute kann Michael über Ollis Witze lachen. Die beiden verstehen sich sogar so gut, dass sie am Vatertag gemeinsam mit anstießen. Doch es blieb nicht bei einem Gläschen...