Michael Wendler: Alles Fake! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Der Telegram-Account "Michael Wendler offiziell" ist nämlich ein absoluter Fake! Den hat nämlich Comedian Udo Bönstrup ins Leben gerufen.

Die Followerzahl stieg rasant auf 25 000. Und selbst als der ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohner den Fake auflöste, blieb die Zahl bei über 20 000. Selbst Oliver Pocher fiel in seiner Live-Show auf den Fake-Account rein! Aber wieso hat Boris das getan?

Er wollte einfach zeigen, wie schnell Menschen auf so etwas reinfallen können. Sein Appell: "Bitte glaubt nicht jeden Mist, der im Internet steht! Prüft alles sehr genau! Holt euch seriöse Quellen – also nicht ein YouTube-Video oder einen Beitrag in einer anonymen Telegram-Gruppe."