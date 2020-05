Michael Wendler: Alles Lüge! Jetzt packt Claudia Norberg aus!

Heftige Vorwürfe von an ! Die beiden liefern sich nun erneut einen bitterbösen Schlagabtausch...

Claudia Norberg: Beziehungs-Hammer!

Michael Wendler redet über Claudias Abfindung

Wie Michael Wendler und Laura Müller nun berichten, ist die Scheidung von Michael und seiner Ex Claudia endlich durch. So erklären die beiden gegenüber " ": "Die Richterin Adams hat die Scheidungsdokumente endlich abgestempelt. (...) Es ist alles jetzt unterschrieben und wir sind damit getrennt und geschieden. Und wir beide, wir haben uns auch riesig gefreut und auch ein bisschen gefeiert." Autsch! Aber auch über die Abfindung von Claudia packt Michael aus und erklärt: "Sie bekommt eben ihre Abfindung. (...) Wenn sie klug ist, braucht sie bis zum Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten." Doch jetzt der Schock...

Claudia schießt gegen Michael

"Michael scheint vergessen zu haben, dass ich ein Insolvenzverfahren zu bewältigen habe. Ich wäre Michael sehr dankbar, wenn er alle meine Schulden in Millionenhöhe bezahlen würde, die während unserer Ehe entstanden sind. Michael übernimmt weder komplett noch anteilig die Zahlungen bezüglich meiner Insolvenz, die ich nicht allein zu verantworten habe", wettert Claudia Norberg gegen ihren Ex und schießt hinter her: "Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich die Scheidung eingereicht habe. Ich hätte zu jedem Zeitpunkt die Scheidung zurückziehen können. Die Scheidung wollte ich aber zu keinem Zeitpunkt zurückziehen." Oh je! Ob wohl jemals Ruhe bei den Wendlers einkehren wird? Wir können gespannt sein...

