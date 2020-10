Michael Wendler: Alles nur Lug und Trug? Er lacht sich heimlich ins Fäustchen

Ganz plötzlich verbreitet Michael Wendler (48) Verschwörungstheorien und zählt sich selbst zu den Corona-Leugnern. Was ist passiert? Gerade saß er doch noch in der DSDS-Jury und feierte großen Erfolg mit einem „Kaufland“-Werbespot. Hat er tatsächlich psychische Probleme, wie sein Manager Markus Krampe (49) behauptet? „Mein Sohn ist nicht krank“, versichert Wendler-Vater Manfred Weßels (73) im Interview mit "Freizeitwoche". „Das ist nur wieder eine Strategie von ihm.“

Eine angebliche Strategie, um vor all seinen Verpflichtungen in Deutschland zu fliehen. Eigentlich hätte der Wendler vergangenen Dienstag im Gericht in Dinslaken sitzen müssen, wo er aufgrund von Beihilfe zur Insolvenzverschleppung angeklagt ist. Sollte der Richter ihn für schuldig sprechen, droht ihm eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Doch Michael sagte ab und der Prozess wurde auf Dezember vertagt. Ob der Wendler dort erscheinen wird? Fraglich.

Verfolgt der Wendler einen perfiden Plan?

„Er wird nie wieder zurückkommen“, ist sich Weßels sicher. Laut ihm wollte sein Sohn schon immer aus Deutschland weg und sich in den USA ein neues Leben aufbauen: „Er hat immer zu mir gesagt, wenn ich meine Millionen habe, haue ich ab.“ Ist jetzt dieser Zeitpunkt gekommen? Denn trotz eines enormen Schuldenbergs lebt der Wendler in seiner Wahlheimat in Florida in Saus und Braus. „Die ganzen Gelder aus Deutschland gehen auf das Konto seiner Tochter Adeline, damit er nichts hat“, behauptet Weßels.