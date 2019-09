Reddit this

Michael Wendler: Auf diesen Körperteil steht er bei Laura am meisten!

Überraschendes Geständnis von Michael Wendler! Auf diesen Körperteil fährt er bei seiner jungen Freundin am meisten ab!

Diese Frage wollten wohl die wenigsten Fans wirklich beantwortet haben...

teilt sein Liebesglück mit der Welt: Seit der Sänger mit seiner 18-jährigen Freundin Laura zusammen ist, freuen sich die Follower regelmäßig über verliebte Schmusebilder des Pärchens.

In einer offenen Fragerunde auf beantwortete der Wendler jetzt die Frage, welchen Körperteil er ganz besonders an seiner Liebsten zu schätzt wisse - und überraschte damit so manchen User!

Ihre Füße: Das liebt der Wendler ganz besonders an seiner Laura

Auf die Frage eines neugiereigen Fans hin entgegnete der Sänger ganz entschieden:

"Ich liebe Lauras Füße! Sie hat richtig hübsche Füße."

Doch nicht nur für ihr Füße, auch für Lauras Ohrläppchen und Augen schwärmt der Wendler ganz besonders:

"Laura hat stahlblaue Augen, das ist echt krass", so der 47-Jährige.

Wie das Paar dazu noch bekundete, will es bereits in den nächsten Jahren eine eigene Familie gründen - wenn es nach Michael Wender geht, bekommt der Nachwuchs dann sicher die Füße und Augen seiner Mama!