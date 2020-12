Michael Wendler: "Bachelor"-Sensation! Er wird zum Rosenkavalier

Bei der Fortsetzung von "Switch Reloaded" durfte eine Parodie von Michael Wendler natürlich nicht fehlen. Also schlüpfte Komiker Martin Klempnow kurzerhand in die Rolle des selbsternannten King of Schlager. In der Sendung verteilt er als "Bachelor" rote Rosen. "Ich bin gerade frisch mit meiner Laura verheiratet. Keine Frage: Wir sind echt mega glücklich miteinander. Aber ich mache mir halt auch so meine Gedanken, weil alle immer auf unserem Altersunterschied rumreiten. Na gut, Laura ist zwei Jahre jünger als das Nokia 6110. Man behauptet, dass ich auch nur mit ihr zusammen bin, weil ich auf das Kindergeld aus bin", erklärt der falsche Wendler. Und weiter: