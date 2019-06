Michael Wendler: Bitter! Wie lange macht Laura das noch mit?

Reddit this

Viele "Fans" machen sich einen Spaß daraus, Michael Wendler und seine 28 Jahre jüngere Freundin im Internet bloßzustellen und zu kritisieren. Was als Medienprofi schon nicht ganz einfach ist, dürfte einer jungen Frau wie Laura sogar noch schwerer zusetzen...

Schon seit Monaten wird dafür kritisiert, dass er mit einer 18-Jährigen zusammen ist. Viele Fans und Promi-Kollegen können nicht verstehen, warum er das Bett mit einer Frau teilt, die ungefähr so alt ist wie seine Tochter. Von der Kritik will der Sänger allerdings nichts wissen – sie prallt einfach an ihm ab. Der 46-Jährige postet weiterhin fleißig Knutsch-Fotos von sich und seiner Liebsten.

Doch auch Laura bleibt nicht verschont. Wer nach freundlichen Kommentaren auf ihrem -Account sucht, wird enttäuscht. Die Schulabbrecherin muss sich zahlreiche fiese Sprüche anhören, die teilweise sogar stark unter die Gürtellinie gehen.

Laura wird konstant kritisiert

Trotzdem versucht die angehende Influencerin, ihre Follower mit Fotos, Videos und guter Laune umzustimmen. Ohne Erfolg! Allein unter ihrem neuesten Video finden sich Sprüche wie „Ein guter Grund, Instagram zu löschen“, „Was für Drogen nimmst du?“ und „Jetzt dreht sie komplett durch!“.

Wie lange macht Laura das noch mit? Wenn man täglich zu hören bekommt, dass man peinlich ist und es nur auf das Geld des Liebsten abgesehen hat, zieht das die Laune natürlich irgendwann runter. Selbst , die schon seit vielen Jahren im Business sind, gestehen hin und wieder, wie sehr sie unter den fiesen Social-Media-Kommentaren leiden.

Cyber-Mobbing hinterlässt Spuren

So kämpfte Plus-Size-Model Tess Holiday vor einigen Tagen sogar mit den Tränen, weil sie für ihr Bikini-Pic aus dem Urlaub kritisiert wurde. Schnell eilte eine Freundin zu ihr, um sie aufzumuntern und auf andere Gedanken zu bringen. Während sich die Fans hinter einem Bildschirm verstecken können und nach ihren fiesen Kommentaren in den Alltag zurückkehren, bleibt bei den Empfängern stets ein bitterer Beigeschmack zurück. Gerade als junge Frau möchte Laura sicherlich nicht täglich hören, dass sie „hässlich und blöd“ ist oder ein „Duckface“ hat.

So sehr sie ihren Michael auch liebt – irgendwann wird der Schmerz vielleicht zu groß, um sich wie gehabt in der Öffentlichkeit zu präsentieren...