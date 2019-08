Michael Wendler: Bittere Enttäuschung! Es bleibt nur noch Wut

Reddit this

Michael Wendler sorgt derzeit mit Freundin Laura im "Sommerhaus der Stars" für Aufsehen. Doch das kommt nicht bei allen gut an...

mischt das "Sommerhaus der " gewaltig auf! Ständig sorgt der Schlagersänger für Gesprächsstoff. Er plaudert ungeniert aus dem Sex-Nähkästchen. In der gestrigen Folge streichelte er seiner 18-jährigen Freundin vor laufender Kamera über den Po - und bot an: "Willst du auch mal?".

"Der bietet das Mädchen an wie ein Stück Fleisch"

Die Zuschauer sind entsetzt über Michaels Verhalten. Via machen sie ihrem Ärger Luft. "Der Typ war schon immer peinlich, aber jetzt ist er einfach nur noch zum Kotzen", "Widerlich und abartig dieser Kotzbrocken. Was läuft bei dem nur falsch?" und "Nein, das geht gar nicht. Der bietet das Mädchen an wie ein Stück Fleisch! Das gehört unterbunden. Da müsste auch der Sender reagieren. Um diese Uhrzeit schauen auch Kinder Fernsehen", lauten nur einige der entsetzen Kommentare.

Michael Wendler und Willi: Jetzt eskaliert der Streit!

Fieser Diss gegen Steffi Bartsch

Doch das ist nicht der einzige Fauxpas, den sich der der Wendler leistete. Im Gespräch mit Roland und Steffi Bartsch erzählte der Schlagersänger, dass er Roland auf 35 schätzt und Steffi auf 49. Am Esstisch haute Michael dann den nächsten Hammer raus. "Ihr habt ja wunderschöne Frauen. Also, du nicht ...", sagte er zu Roland. Für Steffi ein Schlag ins Gesicht! Sie brach völlig aufgelöst in Tränen aus.

Doch die "Sommerhaus"-Fans stehen hinter Steffi. "Der Wendler ist ein Prolet ohne Niveau!!!" und "Der Wendler ist echt so ein blödes Schwein. Kommt NUR Gülle raus, wenn der den Mund aufmacht", beschweren sie sich. Mal sehen, ob Michael nächste Woche das Ruder nochmal rumreißen kann...

