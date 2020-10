Michael Wendler: Bittere Reue nach dem Angriff auf RTL!

Michaels Manager packt aus

In der Live-Sendung "Gefährlich ehrlich" verrät Michaels Manager, dass er mit diesem telefoniert habe. "Michael Wendler hat verstanden, dass der Angriff auf RTL ein großer Fehler war. Das ist nicht zu entschuldigen. Das hat er eingestanden. Aber die Thesen nicht", erklärt er. Seiner Meinung nach bereue der 48-Jährige auch einige andere Sachen. "Viele Dinge kommen bei ihm erst im Nachklang..."

Bisher hat Michael sich nicht öffentlich bei RTL entschuldigt. Das wünscht Markus Krampe sich allerdings von seinem Freund und Klienten. "Der Ball liegt bei ihm. Ich erwarte, dass da was kommt von ihm, und ich versuche zu retten, was zu retten ist. Aber jetzt muss er selbst die Eier haben und sagen, dass er was falsch gemacht hat", stellt er klar.

Die größten Skandale von Michael Wendler seht ihr im Video: